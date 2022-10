Lauréat de son 89e titre en carrière sur le tournoi israé­lien de Tel Aviv ce dimanche, Novak Djokovic a de nouveau été inter­rogé sur la période obscure qu’il a traversée cette année en raison de son statut de non‐vacciné contre le Covid. Et une fois de plus, le Serbe a réitéré son désir de défendre ses prin­cipes, quoi qu’il en coûte, tout en taclant les médias qui n’ont pas hésité à l’attaquer.

« Cela signifie que je n’ai pas pu me rendre à deux tour­nois du Grand Chelem et c’est très bien comme ça. C’est comme ça. J’en assume les consé­quences, mais je resterai fidèle à ce en quoi je crois. D’un autre côté, vous savez que les projec­teurs que vous avez mentionnés ont malheu­reu­se­ment créé cette année beau­coup de choses néga­tives. Les médias n’ont pas été très gentils avec moi, mais je m’y atten­dais un peu car les médias ne sont pas toujours très gentils lors­qu’il y a un ordre du jour en termes de stra­tégie. Je dois donc faire avec et avaler ça, et aller sur le court et faire ce que je fais de mieux, c’est‐à‐dire jouer au tennis. »