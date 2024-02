En ce début de saison, Novak Djokovic multi­plie les décla­ra­tions sur ses enfants et le manque qu’il ressent lors­qu’il se déplace sans eux sur le circuit. Dans des propos rapportés par Nine Network, le numéro 1 mondial a évoqué avec émotion les moments partagés avec son fils, Stefan, et sa fille, Tara.

« Les pères devraient jouer avec leurs enfants tout le temps. Je veux dire que c’est mon moment préféré de la journée, quand j’ai leur atten­tion et qu’ils ont la mienne et que nous sommes plei­ne­ment présents. Nous jouons et nous inven­tons des choses. »