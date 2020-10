Après sa qualification pour les quarts de finale à Vienne, Novak Djokovic a été interrogé sur le titre de GOAT. Le Serbe a une idée précise des critères les plus importants dans ce débat sulfureux.

« D’après ce que j’ai vu et c’est évidemment le cas, la plupart des gens qui suivent et aiment le tennis mettent l’accent sur les titres du Grand Chelem et les semaines en tant que numéro 1 mondial, ainsi que sur les saisons terminées en tant que numéro 1. Je ne sais pas lequel je choisirais comme le plus significatif. Pour moi, ces deux éléments sont tout aussi importants », a assuré Novak dans des propos rapportés par Tennis Majors.

Pour rappel, Nole est assuré de terminer numéro 1 mondial à la fin de l’année pour la sixième fois. Il a égalé le record de Pete Sampras.