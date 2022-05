Depuis son retour à la compé­ti­tion le 12 avril dernier, Novak Djokovic a réalisé une montée en puis­sance impres­sion­nante. Après son sacre à Rome grâce à une victoire contre Stefanos Tsitsipas, il a raconté ce dernier mois qui l’a fina­le­ment amené à devenir le favori pour Roland‐Garros où il tentera de conserver son titre.

« C’est à Madrid que j’ai commencé à me sentir vrai­ment bien. J’ai consacré de nombreuses heures à l’amé­lio­ra­tion de ma condi­tion physique dans l’in­ter­valle entre le tournoi de Belgrade et le début du tournoi de Madrid et je me sentais mieux. À Monte‐Carlo et à Belgrade, j’ai eu beau­coup de problèmes, mais ils étaient liés à la maladie dont je souf­frais, alors main­te­nant je me sens parfai­te­ment bien. Lors de ma défaite contre Carlos, j’étais à mon meilleur niveau. Il méri­tait de gagner, mais c’était un match qui s’est décidé en très peu de points », a affirmé le numéro 1 mondial, qui se dit donc sans doute qu’Alcaraz sera son prin­cipal concur­rent à Paris.