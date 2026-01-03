AccueilATPDjokovic : "Lorsque Federer et Nadal ont pris leur retraite, une partie...
Djokovic : « Lorsque Federer et Nadal ont pris leur retraite, une partie de moi est partie aussi. La raison pour laquelle je continue, c’est… »

Jean Muller
Par Jean Muller

Le 28 décembre dernier, Novak Djokovic était présent aux Globe Soccer Awards où il a obtenu une distinc­tion récom­pen­sant un athlète hors foot­ball ayant eu « un impact mondial au‐delà de son sport ». 

À l’oc­ca­sion de cette céré­monie, l’homme aux 24 titres en Grand Chelem est revenu sur le grand vide laissé par le retrait des courts de ses plus grands rivaux, Rafael Nadal et Roger Federer. 

« L’ère Federer et Nadal était marquée par une riva­lité très forte et il n’y avait pas de place pour un troi­sième joueur. Mais j’ai fait de la place, j’ai créé de la place. Et c’était incroyable, le « Big Three » et l’âge d’or que nous avons créés. J’ai l’im­pres­sion que lors­qu’ils ont pris leur retraite, une partie de moi est partie aussi. J’ai donc dû me réin­venter, trouver de nouvelles inspi­ra­tions. Et la raison pour laquelle je continue, c’est aussi pour voir jusqu’où je peux repousser mes limites, tracer ma propre voie », a souligné l’ac­tuel 4e joueur mondial, dont les propos sont rapportés par TNT Sports.

Publié le samedi 3 janvier 2026 à 16:50

