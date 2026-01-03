Le 28 décembre dernier, Novak Djokovic était présent aux Globe Soccer Awards où il a obtenu une distinction récompensant un athlète hors football ayant eu « un impact mondial au‐delà de son sport ».
À l’occasion de cette cérémonie, l’homme aux 24 titres en Grand Chelem est revenu sur le grand vide laissé par le retrait des courts de ses plus grands rivaux, Rafael Nadal et Roger Federer.
« L’ère Federer et Nadal était marquée par une rivalité très forte et il n’y avait pas de place pour un troisième joueur. Mais j’ai fait de la place, j’ai créé de la place. Et c’était incroyable, le « Big Three » et l’âge d’or que nous avons créés. J’ai l’impression que lorsqu’ils ont pris leur retraite, une partie de moi est partie aussi. J’ai donc dû me réinventer, trouver de nouvelles inspirations. Et la raison pour laquelle je continue, c’est aussi pour voir jusqu’où je peux repousser mes limites, tracer ma propre voie », a souligné l’actuel 4e joueur mondial, dont les propos sont rapportés par TNT Sports.
Publié le samedi 3 janvier 2026 à 16:50