Lors d’une grande inter­view accordée à La Nacion, Novak Djokovic s’est exprimé sur les passions de son fils, Stefan, qui le suit dès que possible lors des diffé­rents tour­nois à travers le monde.

« Mon fils a presque 10 ans. Il ne joue pas beau­coup au tennis, mais il aime ça. Il aime aussi le basket‐ball, l’ath­lé­tisme, le ski. J’avais l’ha­bi­tude de skier et de parti­ciper à des compé­ti­tions lorsque j’étais enfant, parce que mon père était skieur et que tout le monde dans ma famille faisait du ski. Pendant mon enfance, nous avons passé beau­coup de temps dans les montagnes. J’aime la neige, enfiler mes chaus­sures de ski. L’hiver dernier, je suis allé skier avec mon fils. Il a gagné une compé­ti­tion, il y avait environ 30 enfants, et il a gagné sa première course. Il était fier. ‘Je veux rester dans les montagnes, j’ai trouvé mon sport’ »