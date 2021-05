On savait que le dur était la surface préférée de Novak Djokovic. Maintenant, on sait que la terre battue est celle qu’il apprécie le moins. Dans des propos relayés par Sportskeeda, le serbe explique que pour lui, l’ocre peut réserver certaines surprises.

« J’aime jouer sur le dur, puis sur l’herbe, et ensuite seule­ment sur la terre battue. Pourtant j’ai grandi sur cette surface. La terre battue est impré­vi­sible, et parfois pour mon style de jeu, mon tempo et mon rythme, elle peut être assez diffi­cile. Surtout quand il y a des faux rebonds, quand la qualité de la surface n’est pas la meilleure… ». Pour Nole, l’endroit idéal pour jouer est « le Rod Laver Arena à 19h. »