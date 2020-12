Les statistiques fleurissent en cette fin d’année 2020 et sont plus ou moins marquante. Celle du pourcentage de tie-breaks remportés entre 2011 et 2020 est très intéressante. Novak Djokovic est le meilleur joueur dans le domaine avec 65,38 % de tie-breaks remportés sur la période. Andy Murray et Roger Federer le talonnent avec respectivement 64,62 % et 64,29 %. Rafael Nadal est en 6ème position avec 60,48 %.

Cela montre une fois de plus à quel point le Serbe est fort dans les moments décisifs. S’il y avait encore besoin de le prouver…