Actuellement présentateur de l’émission « Sans Filet » sur Winamax, Benoît Maylin est un amoureux du tennis et de ses petites statistiques. Celle qu’il a partagée sur son compte Twitter concerne le Big 3 et elle est assez édifiante.

Si on compte le plus grand et le moins grand nombre de match remportés sur les quatre tournois du Grand Chelem, le numéro 1 mondial n’a seulement que trois victoires d’écarts entre son plus fort total (75 à l’Open d’Australie) et son plus faible (72 à Wimbledon), contre 32 pour Federer (102 victoires à l’OA et 70 à RG) et 47 pour Nadal (100 victoires à RG et 53 à Wim).

Pour rappel, le Serbe a six ans de moins que Roger et un an de moins que Rafa…