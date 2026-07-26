À travers le temps, le comportement de Novak Djokovic sur le court a changé. Le Serbe est passé d’un joueur instable émotionnellement, capable de casser sa raquette pour évacuer la frustration à un athlète plus sage.
Toutefois, l’homme aux 24 titres du Grand Chelem conserve ce côté sanguin par moment, avec des regards insistants vers sa box quand il manque de solutions, ou encore quelques jurons en serbe. Le Djoker est revenu sur cette facette de sa personnalité.
« C’est une façon d’évacuer ses émotions pendant les matchs. Parfois, on ne se contrôle plus et on a besoin de se défouler. Pendant un match, on vit de véritables montagnes russes émotionnelles. On est seul sur le court et on doit donc tout gérer soi‐même. Et le tennis est un sport très exigeant. Même si je jure en serbe, ces vingt dernières années, tout le monde a appris à comprendre ma langue. C’est pourquoi je reçois des avertissements, des amendes et autres sanctions. Il y a des micros partout, il ne faut pas dire un seul mot de travers », a commenté le septième joueur mondial dans des propos relayés par Sportal.
Publié le dimanche 26 juillet 2026 à 12:01