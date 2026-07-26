À travers le temps, le compor­te­ment de Novak Djokovic sur le court a changé. Le Serbe est passé d’un joueur instable émotion­nel­le­ment, capable de casser sa raquette pour évacuer la frus­tra­tion à un athlète plus sage.

Toutefois, l’homme aux 24 titres du Grand Chelem conserve ce côté sanguin par moment, avec des regards insis­tants vers sa box quand il manque de solu­tions, ou encore quelques jurons en serbe. Le Djoker est revenu sur cette facette de sa personnalité.

« C’est une façon d’éva­cuer ses émotions pendant les matchs. Parfois, on ne se contrôle plus et on a besoin de se défouler. Pendant un match, on vit de véri­tables montagnes russes émotion­nelles. On est seul sur le court et on doit donc tout gérer soi‐même. Et le tennis est un sport très exigeant. Même si je jure en serbe, ces vingt dernières années, tout le monde a appris à comprendre ma langue. C’est pour­quoi je reçois des aver­tis­se­ments, des amendes et autres sanc­tions. Il y a des micros partout, il ne faut pas dire un seul mot de travers », a commenté le septième joueur mondial dans des propos relayés par Sportal.