Malgré une vraie inquié­tude au sujet de son poignet, Novak Djokovic qui sera présent cette semaine norma­le­ment à Tel Aviv où il jouera soit Monteiro soit Andujar a bien voulu se projeter sur sa fin de saison. Son objectif est clair d’au­tant qu’il peut béné­fi­cier d’une règle un peu spéciale entant que vain­queur d’un tournoi du Grand Chelem.

« Mon prin­cipal objectif est de parti­ciper aux Nitto ATP Finals 2022. Je sais que je dois être dans le top 20 et main­te­nant je suis 15ème ou 16ème. J’ai décidé de jouer à Tel Aviv et Astana, puis Paris‐Bercy et j’es­père Turin. Je me concentre sur cela pour les prochaines semaines »

A la Race, le Serbe est actuel­le­ment 15ème avec 1970 points. Il peut donc s’il fait un sans faute rajouter 1750 points. Il aurait donc un total de 3720 points. On rappelle aussi qu’il est tenant du titre à Bercy.