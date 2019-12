Lors de sa présence en conférence de presse à Abu Dhabi, Novak Djokovic a été interrogé sur le documentaire consacré au retour d’Andy Murray. Le Serbe n’a pas caché son admiration pour le Britannique qu’il côtoie depuis l’âge de 12 ans : « J’ai vu son documentaire, c’était difficile à regarder pour être honnête en tant que joueur et en tant que personne qui le connaît depuis longtemps. C’était un bon aperçu pour voir ce qu’il a traversé ces dernières années au niveau des difficultés mentales, physiques et émotionnelles. C’est un guerrier incroyable. Il n’a jamais abandonné après tout ce qu’il s’est passé. C’est impressionnant et inspirant. »