Novak Djokovic est incon­tes­ta­ble­ment LE joueur de cette saison 2021.

Avec trois Grands Chelems au comp­teur, une finale à l’US Open, des demi‐finales aux Jeux Olympiques, au Masters et à la Coupe Davis, il a affiché une régu­la­rité hallucinante.

Cela se confirme en chiffres : il a remporté 88,7% de ses matchs cette année, soit 55 victoires pour 7 défaites. Daniil Medvedev, deuxième, a 5 points de pour­cen­tage en moins avec 82,9% de victoires, même s’il a plus joué et plus gagné de matchs.

Alexander Zverev, deuxième joueur qui a remporté le plus de parties, complète le podium 79,7% de réus­site. Mattéo Berrettini, Casper Ruud et Stefanos Tsitsipas ce clas­se­ment parmi les joueurs ayant joué au moins 50 matchs en 2021.