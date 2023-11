« Je ne vais pas gagner plus de tour­nois du Grand Chelem que Djokovic mais je vais me donner l’opportunité de me faire plaisir à nouveau », décla­rait récem­ment Rafael Nadal face aux médias espa­gnols au moment de confirmer son retour sur le circuit en 2024.

Au lende­main du 7e sacre de son rival serbe au Masters, un tournoi qu’il n’a jamais réussi à remporter, Nadal a lui démarré une nouvelle semaine d’en­traî­ne­ment de manière studieuse, entouré de son équipe et notam­ment de son entraî­neur, Carlos Moya.

« Nous conti­nuons… Vamos », a écrit le Majorquin en postant une vidéo de sa séance.

Pour rappel, Nadal a promis d’an­noncer rapi­de­ment le lieu et la date de son retour.