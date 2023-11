Auteur d’une saison 2023 encore excep­tion­nelle à 36 ans et passé à une victoire de réaliser le Grand Chelem calen­daire, comme en 2021, Novak Djokovic a placé la barre encore plus haut pour la prochaine saison, année olympique.

En effet, lorsque le quoti­dien espa­gnol Marca lui a demandé s’il était réaliste de penser au Golden Slam en 2024 (remporter les quatre tour­nois du Grand Chelem et les Jeux olym­piques), voici sa réponse.

« Était‐il réaliste de penser que je gagne­rais trois des quatre tour­nois du Grand Chelem cette année ? Il y a cinq ans ou même il y a un ou deux ans, je ne pense pas que les gens pensaient que c’était possible. Je me connais et je sais que si je me sens bien physi­que­ment et menta­le­ment, je suis capable de le faire. Je ne veux pas manquer de respect à mes adver­saires. Je sais qu’il y a des milliers de joueurs qui se battent pour le même objectif, mais je sais qui je suis et je crois en moi. »