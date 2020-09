Lors d’une conférence d’après-match avec Novak Djokovic, il y arrive toujours à un moment où une question est posé au sujet de Rafael Nadal et Roger Federer. Hier soir, cela a encore été le cas au sujet de la nouvelle association des joueurs lancée par le Serbe. L’idée était e savoir si l’Espagnol et le Suisse avaient été contacté au préalable. Ce qui a été le cas : « Je les ai contactés. Nous avons parlé de ce projet à plusieurs reprises dans le passé en fait. Je les ai contactés avant de le rendre officiel, avant de nous réunir avec tous les joueurs. Je pense que c’était samedi dernier. Ils étaient très conscients de ce qui allait se passer. Je respecte, bien sûr, complètement leur choix de ne pas y être impliqués pour le moment. Ils ne pensent pas que ce soit le bon moment. C’est très bien. C’est leur opinion. Je ne suis pas d’accord avec cela. Je pense que ce n’est jamais le bon moment et que c’est toujours le bon moment, non ? »