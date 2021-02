Selon nos infor­ma­tions, Novak Djokovic ne devrait reprendre le che­min des courts que pour la sai­son de terre‐battue. Et cela afin de soi­gner cor­rec­te­ment sa bles­sure qui en est vrai­ment une et aus­si pour se ména­ger comme il l’a expli­qué en confé­rence de presse.

Non pas se ména­ger au sens large mais se per­mettre d’être encore plus per­for­mant pour les échéances qui comptent. Et pour réus­sir un gros truc sur Roland‐Garros où Rafael Nadal règne en maitre il faut se pré­pa­rer avec minu­tie, être en grande forme phy­sique car l’ocre de ce côté là ne par­donne rien. Cela veut dire que Novak serait de retour le 10 avril et ferait donc l’im­passe du Miami.