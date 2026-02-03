AccueilATPDjokovic ne rassure pas du tout : "Vous savez que je ne...
Djokovic ne rassure pas du tout : « Vous savez que je ne fais pas semblant et que je ne mens pas. Je suis juste honnête »

Par Baptiste Mulatier

« Dieu sait ce qui se passera demain, dans six ou douze mois. Ce fut un voyage merveilleux. Je vous aime beau­coup », a déclaré Novak Djokovic dimanche lors de l’in­ter­view sur le court après sa défaite contre Carlos Alcaraz en finale de l’Open d’Australie. 

Un message adressé au public qui a inquiété les fans de « Djoker », et sur lequel est revenu l’homme aux 24 titres du Grand Chelem dans des propos relayés par le média serbe Sportklub.

« Je ne sais pas… Je ne sais pas si je reverrai les fans austra­liens, c’est pour ça que j’ai laissé la ques­tion en suspens. Vous me suivez depuis long­temps et vous savez que je ne fais pas semblant, je ne mens pas, je ne déforme pas la vérité, je suis juste honnête. Je vous ai dit que ces dix‐huit derniers mois que je ne savais pas exac­te­ment combien de temps je jouerai encore. J’aurais aimé jouer jusqu’aux Jeux olym­piques de 2028, mais main­te­nant… Ça veut dire que je peux faire un tournoi par an, peut‐être quinze, peut‐être deux, peut‐être sept, je ne sais pas… Je ne veux même pas prendre de déci­sions à long terme concer­nant le calen­drier. Je veux juste être avec les miens main­te­nant, et on verra ensuite. Honnêtement, je n’en ai aucune idée, je ne peux pas me projeter dans la suite pour l’instant. »

Publié le mardi 3 février 2026 à 12:22

