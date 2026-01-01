Novak s’est exprimé lors de sa remise de prix à Dubai au sujet des sponsors. Il a une fois plus expliqué qu’il ne pouvait pas être l’ambassadeur d’une marque ou d’un projet si fondamentalement il ne croyait pas que la marque était éthique.
Novak Djokovic : “I cannot represent a company or put something on my sleeve if I don’t believe in that. Being honest is the right way to go.”pic.twitter.com/CXGsQlQUQJ— Danny (@DjokovicFan_) January 1, 2026
On imagine en effet que le Serbe doit être souvent sollicité et que d’une certaine façon en évoquant ce principe il crée déjà une forme de pré‐sélection.
Après son statut le lui permet car il n’a pas vraiment besoin de revenus supplémentaires, ce qui n’est pas le cas de tous les athlètes.
Publié le jeudi 1 janvier 2026 à 10:55