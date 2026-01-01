AccueilATPDjokovic n'ira sûrement jamais chez OnlyFans : "Je ne peux pas représenter...
ATP

Djokovic n’ira sûre­ment jamais chez OnlyFans : « Je ne peux pas repré­senter une entre­prise ou porter quelque chose sur ma manche si je n’y crois pas. Être honnête est la bonne voie à suivre »

Jean Muller
Par Jean Muller

-

27

Novak s’est exprimé lors de sa remise de prix à Dubai au sujet des spon­sors. Il a une fois plus expliqué qu’il ne pouvait pas être l’am­bas­sa­deur d’une marque ou d’un projet si fonda­men­ta­le­ment il ne croyait pas que la marque était éthique. 

On imagine en effet que le Serbe doit être souvent solli­cité et que d’une certaine façon en évoquant ce prin­cipe il crée déjà une forme de pré‐sélection. 

Après son statut le lui permet car il n’a pas vrai­ment besoin de revenus supplé­men­taires, ce qui n’est pas le cas de tous les athlètes.

Publié le jeudi 1 janvier 2026 à 10:55

Article précédent
Dimitrov est un autre homme : « Mes pecto­raux vont bien. Je peux faire des pompes. C’est agréable de se sentir un peu plus fort à nouveau »

ARTICLES CONNEXES

We Love Tennis
Contact & Recrutement | Crédits | Mentions Légales | Personnaliser RGPD | Live Score I Notre partenaire E-Shop Tennis I Notre marque padel I Notre partenaire Nutrition
Facebook Instagram Twitter
© The Tennis Factory 2026 ♥ Réalisation Can Toute Ltd.