Novak s’est exprimé lors de sa remise de prix à Dubai au sujet des spon­sors. Il a une fois plus expliqué qu’il ne pouvait pas être l’am­bas­sa­deur d’une marque ou d’un projet si fonda­men­ta­le­ment il ne croyait pas que la marque était éthique.

Novak Djokovic : “I cannot represent a company or put some­thing on my sleeve if I don’t believe in that. Being honest is the right way to go.”pic.twitter.com/CXGsQlQUQJ — Danny (@DjokovicFan_) January 1, 2026

On imagine en effet que le Serbe doit être souvent solli­cité et que d’une certaine façon en évoquant ce prin­cipe il crée déjà une forme de pré‐sélection.

Après son statut le lui permet car il n’a pas vrai­ment besoin de revenus supplé­men­taires, ce qui n’est pas le cas de tous les athlètes.