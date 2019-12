En marge de sa présence à l’exhibition d’Abu Dhabi, Novak Djokovic était questionné sur le changement générationnel. Le Serbe le juge inévitable mais souhaite le repousser le plus tard possible : « C’est un cycle logique et naturel. Avec Roger, Rafa et moi, on dit que nous allons être remplacés dans les trois premières places et que les nouveaux gars vont commencer à gagner des Grands Chelems. C’est quelque chose d’inévitable et chaque année, ils s’en rapprochent de plus en plus. Thiem a joué deux finales de suite à Roland-Garros, Tsitsipas a remporté le Masters de Londres, Zverev l’avait fait en 2018. Ils challengent les meilleurs joueurs du monde et ils veulent le devenir. Ils le seront, ils le deviendront un jour. Ils sont déjà parmi les cinq ou dix premières places mondiales et notre tâche est de repousser cette échéance. Mais il semble qu’on se rapproche de plus en plus. »