Sans être un homme politique, Novak Djokovic a bien compris le rôle qu’il pouvait ou devait jouer au niveau mondial. Questionné sur le futur de la PTPA, il a tenu à clarifier la situation.

« Je comprends tout à fait qu’il peut y avoir des inquiétudes, et des débats autour de notre action, savoir si l’on est légitime ou pas. Je peux juste vous assurer que si l’on a créé cette association c’est bien parce que l’on a pensé qu’il fallait le faire, que cela allait être utile. Notre volonté avec notre nouvelle association n’est pas d’être agressif, ni de changer l’écosystème qui existe. Nous voulons juste défendre les intérêts des joueurs, et pas seulement des 100 premiers. On veut aller plus loin que ce qui a été fait par le passé. Pour cela il faut assurément plus de dialogues, et de collaboration entre toutes les instances car ce n’est pas le cas en ce moment. Au même titre que l’ATP, la WTA, l’ITF, les Grands Chelem, le conseil des joueurs, nous voulons que la PTPA ait son mot à dire, fasse des propositions pour que les choses s’améliorent ».