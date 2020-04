La proposition de Novak Djokovic pour le fond de soutien a été accompagnée d’une lettre plutôt précise, la voici :

« La quasi totalité des 250 premiers joueurs ont disputé les qualifications pour l’Open d’Australie cette année, ce qui leur a garantit un revenu décent. Au-delà de la 250e place, la situation est plus difficile. Nous pensons donc que nous devons tous nous parler et aider ces joueurs. Beaucoup d’entre eux risquent de quitter le tennis professionnel parce qu’ils ne peuvent tout simplement pas subvenir à leurs besoins. De plus, il y a un très grand nombre de ces joueurs entre la 250e et la 700e place qui sont soutenus ni par les fédérations ou qui n’ont pas assez de revenus liés à d’éventuels sponsors. L’ATP compte environ 700 membres et nous devons essayer de prendre soin de tous. Ils sont la base du tennis professionnel.«