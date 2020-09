Alors qu’il n’avait pas donné de nouvelles de sa nouvelle association (PTPA), Novak Djokovic a distillé de plus amples explications après sa victoire au 1er tour à Rome.

« J’ai rencontré Andrea Gaudenzi lors de la réunion des joueurs il y a deux jours, pendant deux heures et demie. Nous n’avons aucun problème entre nous, nous sommes très transparents, il y a une relation honnête entre nous deux, je le respecte beaucoup, il est le président de l’ATP. Non voulons nous battre avec eux, nous n’avons jamais parlé de boycotter ou de séparer ou quelque chose de similaire, a expliqué le Serbe. Nous voulons travailler ensemble. Il y a près de 200 joueurs qui ont signé notre proposition. L’Association des joueurs avance, il est très important pour nous de nous sentir représentés et d’apporter une nouvelle idée à l’ATP. Nous ne voulons rien fragmenter mais nous voulons et avons besoin d’une association qui nous représente. C’est tout. »

Djokovic gagne. Djokovic parle de son association. Le numéro 1 mondial est bien de retour.