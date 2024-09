Bien arrivé à Sofia, capi­tale de la Bulgarie, où il doit affronter ce mardi soir Grigor Dimitrov dans un match exhi­bi­tion, Novak Djokovic a donné une confé­rence de presse au cours de laquelle il est revenu sur sa program­ma­tion pour cette fin de saison 2024.

Et le Serbe a confirmé qu’il allait parti­ciper au Masters 1000 de Shanghai (du 2 au 13 octobre) avant de s’en­voler pour l’Arabie Saoudite et sa nouvelle exhi­bi­tion XXL aux côtés de Rafael Nadal, Carlos Alcaraz, Jannik Sinner, Daniil Medvedev et Holger Rune (du 16 au 19 octobre).

« Pour la première fois de ma carrière, je n’ai pas de projets à long terme. Je vis le moment présent et je verrai bien ce qui se passera. Aujourd’hui (mardi), je vais jouer à Sofia contre Grigor, puis en Chine, et ensuite à un tournoi exhi­bi­tion en Arabie Saoudite. Après cela, je ne sais pas. Nous verrons comment je me sens et nous juge­rons. La vie de famille est très impor­tante pour moi. Je veux être avec ma femme et mes enfants, faire partie de leur vie quoti­dienne – ce que je n’ai pas pu faire pendant de nombreuses années. Je dois équi­li­brer les choses, alors nous verrons. Je veux toujours courir après les titres et les records, mais en même temps, je dois être raison­nable et donner la prio­rité à certains tour­nois plutôt qu’à d’autres. »