L’ATP aime vrai­ment Novak Djokovic et elle le prouve à chaque occasion.

Parmi tous les Awards qu’elle va décerner, le Serbe ne figure dans aucune liste. Il est vrai que sa saison n’a pas été incroyable et il se conso­lera peut‐être avec la nomi­na­tion de Goran Ivanisevic dans la caté­gorie des coaches de l’année.

On peut noter que même si Sinner a réalisé une belle saison, son omni­pré­sence est un peu « louche » car dans les moments clés de l’année, on pense aux tour­nois du Grand Chelem, il n’a pas réalisé des choses extravagantes.

Mais bon, on se conso­lera en expli­quant que les Grands Chelems ne sont pas sous la coupe de l’ATP et que l’as­so­cia­tion des joueurs montée par Nole semble peut‐être gêner Gaudenzi et compagnie.…

Most Improved Player of the Year 👏#ATPAwards pic.twitter.com/OrxGZYIKaA — ATP Tour (@atptour) November 29, 2023

Inutile de préciser que sur les réseaux, ces nomi­na­tions ont mis le feu.