Dans une conver­sion avec un media serbe relayée par Tennis Majors, Novak Djokovic s’est exprimé au sujet du coaching et de sa volonté de trans­mettre ce qu’il avait appris au cours de sa carrière.

« Oui, je me vois comme un entraî­neur à l’avenir. J’aime vrai­ment ce sport. Je ne l’aime pas seule­ment quand je gagne. J’aime quand je suis avec mes enfants sur le terrain, quand je le regarde au bord du court ou à la télé­vi­sion, et quand j’es­saie de trans­mettre mon expé­rience et mes connais­sances aux futurs joueurs du Novak Tennis Centre, auxquels je suis très engagé. » a déclaré le N°1 mondial.

En effet, le Serbe estime qu’il serait vrai­ment « idiot » de ne pas partager son savoir au plus grand nombre : « La connais­sance peut être une malé­dic­tion si vous ne l’uti­lisez pas, à quoi bon alors ? Je veux dire, bien sûr, j’en profite, mais qu’est‐ce que je vais en faire après – l’emporter avec moi dans la tombe, pour dire « oui, j’étais le meilleur » ? D’autres pour avoir des infor­ma­tions sur ma carrière, ma philo­so­phie, mon approche, ma métho­do­logie de travail »