Présent lors d’un sympo­sium sur le capital risque à Dubaï, Novak Djokovic s’est exprimé sur plusieurs sujets. Il a notam­ment évoqué le fait qu’il n’avait pas de regrets concer­nant Indian Wells et Miami et que Carlos Alcaraz méri­tait d’être à nouveau numéro 1 mondial.

Il a aussi commenté la période de sa carrière où il était derrière Roger Federer et Rafael Nadal et tous les efforts qu’il a dû accom­plir pour parvenir à les concurrencer.

« Ils m’ont rendu plus fort, menta­le­ment, physi­que­ment, mon jeu s’est amélioré grâce à tous les matchs que nous avons joués l’un contre l’autre, surtout à cause des matchs que j’ai perdus contre eux, des matchs impor­tants. Après je dois aussi avouer que par moments, le fait d’être de la même géné­ra­tion que Roger Federer et Rafael Nadal me mettait vrai­ment en colère. »