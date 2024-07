Comment souvent avec les confé­rence de presse de Novak Djokovic, ses réponses dans sa langue natale sont souvent beau­coup plus franches et inté­res­santes qu’en anglais. Cela a notam­ment été le cas lors de son passage devant la presse après sa défaite en finale de Wimbledon face à Carlos Alcaraz.

Et lors­qu’il a été inter­rogé sur le chan­ge­ment d’ère au sein du circuit masculin avec la prise de pouvoir de l’Espagnol et de Jannik Sinner, le Serbe a fait part d’un certain agace­ment sans savoir qui il visait précisément.

« Les résul­tats de Carlos Alcaraz méritent que l’on parle d’un chan­ge­ment de géné­ra­tion de sa part et Sinner se débrouille très bien cette année, mais ces résul­tats doivent être approuvés sur la durée. Il y a des gens qui n’ont même pas été proche de gagner des titres du Grand Chelem et qui font ces affir­ma­tions. De toute façon, les mots sont emportés par le vent. »