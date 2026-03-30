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Djokovic pas GOAT ? Rusedski répond à Cash : « Nous avons la mémoire courte, mais pour ma part, j’aime m’en tenir aux chiffres »

Par
Baptiste Mulatier
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Australian Open - Melbourne - 20�12025

Alors que de nombreux obser­va­teurs, joueurs et fans de tennis s’accordent à dire que Novak Djokovic est le plus grand joueur de tennis de tous les temps, le vain­queur de Wimbledon 1987, Pat Cash, n’a pas voulu trancher. 

L’ancien numéro 4 mondial a expliqué sa réflexion avant que Greg Rusedski ne lui réponde dans le dernier épisode de son podcast, dont les propos sont relayés par Tennis365.

« Nous avons la mémoire courte, mais pour ma part, j’aime m’en tenir aux chiffres. Je dirais donc que Novak, à mon avis, est le GOAT simple­ment en raison de ce qu’il accom­plit, à près de 39 ans. C’est incroyable de pouvoir riva­liser à ce niveau, avec cette moti­va­tion et cette inten­sité. Je consi­dère donc Novak comme le GOAT, mais nous avons tous le droit d’avoir des opinions différentes. »

Publié le lundi 30 mars 2026 à 12:51

A propos de l’auteur

Baptiste Mulatier

Accro au sport depuis toujours, Baptiste Mulatier s’est natu­rel­le­ment tourné vers le jour­na­lisme pour raconter les histoires qui le font vibrer. Au fil de sa forma­tion, il a colla­boré avec plusieurs médias, parmi lesquels Le 10 Sport, La Provence, Sport Buzz Business ou encore Foot01, avant de rejoindre We Love Tennis en 2020. Cette même année, il couvre son premier Roland‐Garros, une édition très parti­cu­lière disputée à l’automne en raison de la pandémie. Une expé­rience fonda­trice, point de départ d’une belle aven­ture qui se pour­suit désor­mais depuis six ans.

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