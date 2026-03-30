Alors que de nombreux obser­va­teurs, joueurs et fans de tennis s’accordent à dire que Novak Djokovic est le plus grand joueur de tennis de tous les temps, le vain­queur de Wimbledon 1987, Pat Cash, n’a pas voulu trancher.

L’ancien numéro 4 mondial a expliqué sa réflexion avant que Greg Rusedski ne lui réponde dans le dernier épisode de son podcast, dont les propos sont relayés par Tennis365.

« Nous avons la mémoire courte, mais pour ma part, j’aime m’en tenir aux chiffres. Je dirais donc que Novak, à mon avis, est le GOAT simple­ment en raison de ce qu’il accom­plit, à près de 39 ans. C’est incroyable de pouvoir riva­liser à ce niveau, avec cette moti­va­tion et cette inten­sité. Je consi­dère donc Novak comme le GOAT, mais nous avons tous le droit d’avoir des opinions différentes. »