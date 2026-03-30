Alors que de nombreux observateurs, joueurs et fans de tennis s’accordent à dire que Novak Djokovic est le plus grand joueur de tennis de tous les temps, le vainqueur de Wimbledon 1987, Pat Cash, n’a pas voulu trancher.
L’ancien numéro 4 mondial a expliqué sa réflexion avant que Greg Rusedski ne lui réponde dans le dernier épisode de son podcast, dont les propos sont relayés par Tennis365.
« Nous avons la mémoire courte, mais pour ma part, j’aime m’en tenir aux chiffres. Je dirais donc que Novak, à mon avis, est le GOAT simplement en raison de ce qu’il accomplit, à près de 39 ans. C’est incroyable de pouvoir rivaliser à ce niveau, avec cette motivation et cette intensité. Je considère donc Novak comme le GOAT, mais nous avons tous le droit d’avoir des opinions différentes. »
Publié le lundi 30 mars 2026 à 12:51