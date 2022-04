La longé­vité de Novak Djokovic force le respect.

Il est déjà, large­ment en tête, le joueur ayant passé le plus de semaines à la première place mondiale. Et récem­ment, il est devenu, à 34 ans, 11 mois et quelques jours, le troi­sième joueur le plus âgé à occuper une place dans le top 2.

Il dépasse Rafael Nadal, éjecté des deux premières places au clas­se­ment ATP en mars 2021 par Daniil Medvedev, à 34 ans et 11 mois.

Roger Federer a lui occupé le haut du clas­se­ment jusqu’à ses 37 ans (2018). Nole ou Rafa ont donc encore beau­coup de chemin à parcourir pour faire aussi bien que leur rival.

A noter que le maître en la matière reste l’Australien, Ken Rosewall, toujours 2e à près de 41 ans.