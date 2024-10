Récemment inter­viewé par le maga­zine Vogue, Novak Djokovic est revenu sur de nombreux sujets. Et lors­qu’il a été ques­tionné à propos de sa riva­lité avec chaque membre du Big 4 que sont Roger Federer, Rafael Nadal et Andy Murray, le Serbe a reconnu qu’il n’y avait pas vrai­ment de place pour un troi­sième joueur au début.

« Pendant les premières années de ma carrière, lorsque j’essayais de percer, la riva­lité était entre Federer et Nadal, et j’avais l’impression qu’il n’y avait pas de place pour un troi­sième joueur. J’ai eu une riva­lité avec Andy Murray, qui a le même âge que moi, et nous avons grandi ensemble. Mais au fil des années, grâce à nos exploits et à nos résul­tats, nous avons élargi cette riva­lité et en avons fait une ère de « Big Four ». C’est quelque chose qui, je pense, a laissé une grande empreinte posi­tive sur le tennis. Et je pense que c’est pour­quoi, en fin de compte, c’est bien d’avoir du sang neuf sur le circuit et une nouvelle riva­lité qui est forte, authen­tique et qui permet aux gens de se connecter. »