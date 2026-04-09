Le nouveau calen­drier de l’ATP a été mis à jour et le tournoi de Belgrade, qui s’était déroulé à Athènes, n’existe plus.

Cela n’est pas éton­nant, il était porté par la famille Djokovic, devenue infré­quen­table en Serbie.

Comme prévu, l’Open de Moselle s’ef­face aussi. La semaine avant le Masters de Turin sera donc celle du mythique tournoi de Stockholm.

Pour les Djokovic, ce n’est pas un camou­flet, car ils ont toujours essayé de faire le job, comme l’on dit.

Né en 2009 avec un titre de Novak Djokovic, le tournoi présente un palmarès plutôt clin­quant pour un ATP 250 avec un arrêt entre de 2014 à 2020.

2009 : Novak Djokovic

2010 : Sam Querrey

2011 : Novak Djokovic

2012 : Andreas Seppi

2013 : Novak Djokovic

2021 : Matteo Berrettini

2022 : Novak Djokovic

2023 : Andrey Rublev

2024 : Denis Shapovalov