Le nouveau calendrier de l’ATP a été mis à jour et le tournoi de Belgrade, qui s’était déroulé à Athènes, n’existe plus.
Cela n’est pas étonnant, il était porté par la famille Djokovic, devenue infréquentable en Serbie.
Comme prévu, l’Open de Moselle s’efface aussi. La semaine avant le Masters de Turin sera donc celle du mythique tournoi de Stockholm.
Pour les Djokovic, ce n’est pas un camouflet, car ils ont toujours essayé de faire le job, comme l’on dit.
Né en 2009 avec un titre de Novak Djokovic, le tournoi présente un palmarès plutôt clinquant pour un ATP 250 avec un arrêt entre de 2014 à 2020.
2009 : Novak Djokovic
2010 : Sam Querrey
2011 : Novak Djokovic
2012 : Andreas Seppi
2013 : Novak Djokovic
2021 : Matteo Berrettini
2022 : Novak Djokovic
2023 : Andrey Rublev
2024 : Denis Shapovalov
Publié le jeudi 9 avril 2026 à 11:54