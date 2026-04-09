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Djokovic perd sa date, et ce n’est pas très étonnant…

Par
Laurent Trupiano
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1971

Le nouveau calen­drier de l’ATP a été mis à jour et le tournoi de Belgrade, qui s’était déroulé à Athènes, n’existe plus.

Cela n’est pas éton­nant, il était porté par la famille Djokovic, devenue infré­quen­table en Serbie.

Comme prévu, l’Open de Moselle s’ef­face aussi. La semaine avant le Masters de Turin sera donc celle du mythique tournoi de Stockholm.

Pour les Djokovic, ce n’est pas un camou­flet, car ils ont toujours essayé de faire le job, comme l’on dit.

Né en 2009 avec un titre de Novak Djokovic, le tournoi présente un palmarès plutôt clin­quant pour un ATP 250 avec un arrêt entre de 2014 à 2020. 

2009 : Novak Djokovic
2010 : Sam Querrey
2011 : Novak Djokovic
2012 : Andreas Seppi
2013 : Novak Djokovic
2021 : Matteo Berrettini
2022 : Novak Djokovic
2023 : Andrey Rublev
2024 : Denis Shapovalov

Publié le jeudi 9 avril 2026 à 11:54

A propos de l’auteur

Laurent Trupiano

Laurent Trupiano est jour­na­liste depuis plus de 25 ans, il a travaillé pour divers médias (Le Parisien, Le Point, Radio France), il a été le co‐fondateur de Sport24.com. En 2007, il a créé le maga­zine We Love Tennis et lancé le site Welovetennis.fr en 2013. Aujourd’hui, il est le direc­teur de la rédac­tion des deux supports.

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