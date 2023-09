L’information a été confirmée par le jour­na­liste serbe toujours très informé, Sasa Ozmo : l’agent Eduardo Artaldi, aux côtés de Novak Djokovic depuis 2008, alors qu’il n’avait qu’un titre du Grand Chelem, a quitté son poste. Tout comme sa parte­naire, Elena Cappellaro.

La nouvelle est loin d’être anodine lorsque l’on connaît l’im­por­tance de celui qui est surnommé « Dodi » au sein de l’équipe du Serbe.

« Nous vivons ensemble 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7 et ces années ensemble ont été vrai­ment intenses. Parfois, nous nous tirons même les oreilles », expli­quait Artaldi à SBS Italian.

« Reste à voir s’ils reste­ront dans l’équipe dans diffé­rents rôles, mais c’est un travail stres­sant, comme vous pouvez l’ima­giner », a précisé Sasa Ozmo.

Can confirm this.



It remains to be seen whehter they stay on the team in different roles, but it’s a stressful job, as you can imagine. https://t.co/rnB2lKzZZM