AccueilATPDjokovic peut dire merci à Auger-Aliassime
ATP

Djokovic peut dire merci à Auger‐Aliassime

Jean Muller
Par Jean Muller

-

766

Le bonheur des uns peut aussi faire le malheur des autres. En s’in­cli­nant face à Alcaraz, le Canadien finit la saison à la 5ème place mondiale. Sans parti­ciper au Masters, Novak Djokovic reste donc dans le carré d’or. Ce qui lui permettra d’être au pire, tête de série N°4 à l’Open d’Australie et donc d’éviter un quart de finale face à Carlos ou Jannik

C’est donc une super nouvelle pour le Serbe qui est toujours très à l’aise au pays des kangou­rous. On rappelle que Novak a un palmarès de fou à Melbourne avec 99 victoires pour 10 défaites, 10 titres.

Publié le dimanche 16 novembre 2025 à 11:50

Article précédent
L’aveu d’Alcaraz : « Jannik m’a battu assez faci­le­ment 6–3 »
Article suivant
Steve Darcis, capi­taine de la Belgique y croit : « C’est vrai que cela fait très long­temps que nous n’avons pas battu la France. Pour moi, ce sera du 60–40 pour les hommes de Paul‐Henri Mathieu »

ARTICLES CONNEXES

We Love Tennis
Contact & Recrutement | Crédits | Mentions Légales | Personnaliser RGPD | Live Score I Notre partenaire E-Shop Tennis I Notre marque padel I Notre partenaire Nutrition
Facebook Instagram Twitter
© The Tennis Factory 2025 ♥ Réalisation Can Toute Ltd.