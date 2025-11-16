Le bonheur des uns peut aussi faire le malheur des autres. En s’in­cli­nant face à Alcaraz, le Canadien finit la saison à la 5ème place mondiale. Sans parti­ciper au Masters, Novak Djokovic reste donc dans le carré d’or. Ce qui lui permettra d’être au pire, tête de série N°4 à l’Open d’Australie et donc d’éviter un quart de finale face à Carlos ou Jannik

Novak Djokovic meanw­hile lying somew­here on the beach fini­shed 4th for the season & secured his seeding for AO. 🐐😂 #NittoATPFinals #Atptour pic.twitter.com/VgFjPIp7rk — Raul (@Raulgunner2) November 15, 2025

C’est donc une super nouvelle pour le Serbe qui est toujours très à l’aise au pays des kangou­rous. On rappelle que Novak a un palmarès de fou à Melbourne avec 99 victoires pour 10 défaites, 10 titres.