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Djokovic pique encore un record à Federer

Par
Thomas S
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Au fur et à mesure des années, Novak Djokovic s’est trans­formé en une véri­table machine à records. 

S’il serait parti­cu­liè­re­ment fasti­dieux de tous les énumérer, l’homme aux 24 tour­nois du Grand Chelem vient en tout cas de battre celui du nombre d’ap­pa­ri­tions dans les tour­nois du Grand Chelem suite au tirage au sort de l’édi­tion 2026 de Roland‐Garros effectué ce jeudi. 

En effet, avec 82 parti­ci­pa­tions en carrière à un tournoi majeur, le Serbe dépasse offi­ciel­le­ment Roger Federer et Feliciano Lopez. 

À noter que Stan Wawrinka, qui sera opposé à Arthur Fils au premier tour du Grand Chelem pari­sien, parti­ci­pera de son côté à son 76e tournoi du Grand Chelem, dépas­sant ainsi Richard Gasquet, retraité depuis l’année dernière. 

Publié le jeudi 21 mai 2026 à 19:44

A propos de l’auteur

Thomas S

Préférant sacri­fier des après‐midis dehors avec les copains pour suivre Roland‐Garros à la TV, Thomas a toujours eu le désir de vivre de sa passion. C’est par l’écri­ture et le jour­na­lisme qu’il concré­tise son rêve en inté­grant la rédac­tion de We Love Tennis en avril 2017 en tant que pigiste, avant de devenir rédac­teur en chef en août 2021. Une aven­ture vouée à se pour­suivre aussi long­temps que possible.

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