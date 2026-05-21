Au fur et à mesure des années, Novak Djokovic s’est trans­formé en une véri­table machine à records.

S’il serait parti­cu­liè­re­ment fasti­dieux de tous les énumérer, l’homme aux 24 tour­nois du Grand Chelem vient en tout cas de battre celui du nombre d’ap­pa­ri­tions dans les tour­nois du Grand Chelem suite au tirage au sort de l’édi­tion 2026 de Roland‐Garros effectué ce jeudi.

En effet, avec 82 parti­ci­pa­tions en carrière à un tournoi majeur, le Serbe dépasse offi­ciel­le­ment Roger Federer et Feliciano Lopez.

82 – In appea­ring at Roland Garros 2026, Novak Djokovic will make his 82nd appea­rance in Men’s Singles Grand Slams, the most of any player in the Open Era ; surpas­sing Roger Federer and Feliciano Lopez (81 each). Record. #RolandGarros | @rolandgarros @atptour pic.twitter.com/gTjGoYbG4F — OptaAce (@OptaAce) May 21, 2026

À noter que Stan Wawrinka, qui sera opposé à Arthur Fils au premier tour du Grand Chelem pari­sien, parti­ci­pera de son côté à son 76e tournoi du Grand Chelem, dépas­sant ainsi Richard Gasquet, retraité depuis l’année dernière.