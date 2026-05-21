Au fur et à mesure des années, Novak Djokovic s’est transformé en une véritable machine à records.
S’il serait particulièrement fastidieux de tous les énumérer, l’homme aux 24 tournois du Grand Chelem vient en tout cas de battre celui du nombre d’apparitions dans les tournois du Grand Chelem suite au tirage au sort de l’édition 2026 de Roland‐Garros effectué ce jeudi.
En effet, avec 82 participations en carrière à un tournoi majeur, le Serbe dépasse officiellement Roger Federer et Feliciano Lopez.
82 – In appearing at Roland Garros 2026, Novak Djokovic will make his 82nd appearance in Men’s Singles Grand Slams, the most of any player in the Open Era ; surpassing Roger Federer and Feliciano Lopez (81 each). Record. #RolandGarros | @rolandgarros @atptour pic.twitter.com/gTjGoYbG4F— OptaAce (@OptaAce) May 21, 2026
À noter que Stan Wawrinka, qui sera opposé à Arthur Fils au premier tour du Grand Chelem parisien, participera de son côté à son 76e tournoi du Grand Chelem, dépassant ainsi Richard Gasquet, retraité depuis l’année dernière.
Publié le jeudi 21 mai 2026 à 19:44