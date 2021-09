Interrogé une fois de plus sur le GOAT, le Serbe a du trouver encore un nouvel axe pour répondre sachant qu’au départ on lui avait posé la ques­tion en tenant compte d’un bilan que l’on aurait pu faire si les trois cham­pions avaient joué sur une surface « neutre ».

Ce à quoi Djokovic a répondu : « Qu’est‐ce qu’une surface neutre ? Est‐ce de la glace, est‐ce de l’eau ? (Rire) » avant de déve­lopper une réponse plus conforme à ce que les médias atten­daient : « Il est diffi­cile de dire qui est le meilleur. Nous sommes tous si diffé­rents. Nous avons des styles diffé­rents. Nous avons diffé­rentes trajec­toires. Nous avons tous eu énor­mé­ment de succès, certains plus parti­cu­liè­re­ment sur une surface, d’autres sur l’autre. Nous nous complé­tons. Je pense que la riva­lité entre les trois grands est phéno­mé­nale pour notre sport. Donc, plus il y a de conver­sa­tion autour de nous trois, le G.O.A.T, mieux ce sera pour notre sport. Oui, j’es­père que les gens conti­nue­ront à en parler »