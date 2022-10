On le sait Novak Djokovic a besoin d’amour de la part du public.

Privé notam­ment de l’US Open, il profite donc de chaque moment où il peut se connecter avec les fans.

Si à la Laver Cup, tout le monde était tourné logi­que­ment vers Roger Federer, cela n’a pas été le cas à Tel Aviv où il était la grande star du tournoi.

C’est pour cela que ce succès accom­pagné par un soutien très impor­tant du peuple israé­lien lui a fait beau­coup de bien.

« Il est vrai que chaque tournoi corres­pond à une caté­gorie et a sa propre impor­tance, mais mon objectif reste le même : gagner des titres. Où que ce soit, je suis toujours heureux d’avoir l’équipe que j’ai et de me voir prêt à disputer de nouvelles victoires, à me battre pour des trophées. Cette semaine, je pense avoir joué un excellent niveau de tennis, j’avais une moti­va­tion supplé­men­taire pour bien faire dans cet endroit, les gens ici ont été très proches et ont été très bons avec moi. J’espère que tout cela m’ai­dera dans les semaines à venir. Au final, pour moi, c’est plus qu’un tournoi, j’ai ressenti beau­coup de connexion avec les personnes qui m’ont accom­pagné cette semaine »