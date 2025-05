Sur le papier, la colla­bo­ra­tion entre Novak Djokovic et Andy Murray avait tout pour être légen­daire. Les spécia­listes de la petite balle jaune avaient de grandes attentes sur ce duo détonnant.

Contre toute attente, Nole a annoncé la fin de son aven­ture avec l’an­cien numéro un mondial ce mardi. Le Britannique sera resté dans le staff de l’homme aux 24 titres du Grand Chelem six petits mois.

« Merci, coach Andy, pour tout le travail, le plaisir et le soutien de ces six derniers mois, sur et en dehors du terrain. J’ai vrai­ment apprécié d’ap­pro­fondir notre amitié ensemble ».

Reste à savoir qui prendra la relève du triple cham­pion en Grand Chelem.