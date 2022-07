La course aux records continue entre Novak Djokovic, Rafael Nadal et même Roger Federer qui n’a pas dit son dernier mot puis­qu’il prépare son grand retour, à bientôt 41 ans.

Après un début de saison très compliqué, marqué par son expul­sion d’Australie et son élimi­na­tion en quart de finale de Roland‐Garros par Rafa, Nole a remis les pendules à l’heure et frapper un grand coup dimanche en rempor­tant un 7e Wimbledon.

Si l’on compte les plus gros titres (Grand Chelem, Masters 1000, Masters et Jeux Olympiques), Djokovic trône en tête avec 64 trophées, soit 5 de plus que Nadal (59) et 10 de plus que Federer (54).

☝️🚹 Más títulos de élite 🚹☝️



• Grand Slams

• Copas de Maestros

• Masters 1000

• JJ.OO.



64 🇷🇸 Djokovic ( 21 | 5 | 38 | 0 )

59 🇪🇸 Nadal ( 22 | 0 | 36 | 1 )

54 🇨🇭 Federer ( 20 | 6 | 28 | 0 ) pic.twitter.com/qfcETcJfhr — Fernando Murciego (@fermurciego) July 10, 2022

Et ces trois légendes sont loin d’avoir dit leur dernier mot.