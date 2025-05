Sur le papier, la colla­bo­ra­tion entre Novak Djokovic et Andy Murray avait tout pour être légen­daire. Les spécia­listes de la petite balle jaune avaient de grandes attentes sur ce duo détonnant.

Contre toute attente, Nole a annoncé la fin de son aven­ture avec l’an­cien numéro un mondial ce mardi. Le Britannique sera resté dans le staff de l’homme aux 24 titres du Grand Chelem six petits mois.

Thank you, coach Andy, for all the hard work, fun & support over last six months on & off the court. I really enjoyed deepe­ning our friend­ship toge­ther 🙏 pic.twitter.com/iXqkdIN2Gb