Si Carlos Alcaraz et Jannik Sinner commen­ce­ront leur saison 2026 à l’Open d’Australie (18 janvier au 1er février), sans tournoi de prépa­ra­tion, Novak Djokovic a lui décidé de parti­ciper à l’ATP 250 d’Adélaïde du 12 au 17 janvier.

Comme les saisons précé­dentes, le Serbe a choisi de disputer un tournoi avant le premier Grand Chelem de l’année. L’objectif ne fait aucun doute : être prêt pour Melbourne où il visera un 11e titre et un 25e trophée majeur.

Welcome back to Adelaide, @DjokerNole 😍 pic.twitter.com/z7tVYrroZa — Adelaide International (@AdelaideTennis) December 16, 2025

Stefanos Tsitsipas et Jack Draper sont égale­ment inscrits à Adélaïde.