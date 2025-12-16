AccueilATPDjokovic prend une grosse décision à un mois de l'Open d'Australie 2026
Djokovic prend une grosse déci­sion à un mois de l’Open d’Australie 2026

Baptiste Mulatier
Par Baptiste Mulatier

-

10

Si Carlos Alcaraz et Jannik Sinner commen­ce­ront leur saison 2026 à l’Open d’Australie (18 janvier au 1er février), sans tournoi de prépa­ra­tion, Novak Djokovic a lui décidé de parti­ciper à l’ATP 250 d’Adélaïde du 12 au 17 janvier. 

Comme les saisons précé­dentes, le Serbe a choisi de disputer un tournoi avant le premier Grand Chelem de l’année. L’objectif ne fait aucun doute : être prêt pour Melbourne où il visera un 11e titre et un 25e trophée majeur. 

Stefanos Tsitsipas et Jack Draper sont égale­ment inscrits à Adélaïde. 

Publié le mardi 16 décembre 2025 à 10:28

