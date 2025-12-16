Si Carlos Alcaraz et Jannik Sinner commenceront leur saison 2026 à l’Open d’Australie (18 janvier au 1er février), sans tournoi de préparation, Novak Djokovic a lui décidé de participer à l’ATP 250 d’Adélaïde du 12 au 17 janvier.
Comme les saisons précédentes, le Serbe a choisi de disputer un tournoi avant le premier Grand Chelem de l’année. L’objectif ne fait aucun doute : être prêt pour Melbourne où il visera un 11e titre et un 25e trophée majeur.
CANNOT keep calm but can you blame us ?— Adelaide International (@AdelaideTennis) December 16, 2025
Welcome back to Adelaide, @DjokerNole 😍 pic.twitter.com/z7tVYrroZa
Stefanos Tsitsipas et Jack Draper sont également inscrits à Adélaïde.
Publié le mardi 16 décembre 2025 à 10:28