En comp­tant les Grands Chelems, les Masters 1000, les finales ATP et les Jeux Olympiques, 15 gros tour­nois ont eu lieu depuis le retour du tennis, il y a un an. Novak Djokovic n’a pas été impacté par la pause liée à la crise sani­taire. Au contraire. Il brille. Le Serbe a remporté 4 de ces tour­nois (Cincinnati, Open d’Australie, Roland‐Garros et Wimbledon), soit près d’un tiers. Et surtout, il a gagné 51 matchs soit 86% de victoires. Impressionnant sachant qu’il a loupé plusieurs événe­ments comme Bercy, Miami ou Toronto. Daniil Medvedev et Alexander Zverev suivent avec respec­ti­ve­ment 42 et 40 parties remportées.

En terme de pour­cen­tage de victoires, Rafael Nadal affiche un bon score (80%), juste derrière le numéro 2 mondial et ses 81%.

Finalement, peu de choses ont changé depuis la reprise…