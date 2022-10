Après avoir remporté à Nur‐Sultan le 90e titre en carrière, son troi­sième de suite sur le circuit après Wimbledon et Tel‐Aviv, Novak Djokovic a fait passer un message en confé­rence de presse. A 35 ans, la légende serbe n’est pas rassa­siée et compte bien se battre encore un moment pour les plus gros titres.

« Je me sens bien physi­que­ment, je joue bien. Je ne vois pas pour­quoi je devrais ralentir. Je ne vois même pas pour­quoi en parler. Évidemment, je veux toujours jouer les plus grands tour­nois. Il y a plein de jeunes qui arrivent, Carlos Alcaraz est n°1, et je veux encore riva­liser avec eux. En fait, peu importe l’en­droit où je joue, quand je fais un tournoi c’est pour le gagner. J’ai toujours pensé comme ça et ça ne chan­gera jamais », a déclaré l’homme aux 21 titres du Grand Chelem, excellent dimanche en finale contre Stefanos Tsitsipas.