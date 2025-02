Dans des propos rapportés par le média serbe Sportklub après sa défaite contre Matteo Berrettini au premier tour de l’ATP 500 de Doha, Novak Djokovic a évoqué la domi­na­tion actuelle de Jannik Sinner et Carlos Alcaraz, vain­queurs à eux deux des cinq derniers tour­nois du Grand Chelem.

« Ces deux‐là sont de loin les plus grands favoris pour remporter tous les tour­nois du Grand Chelem auxquels ils parti­cipent. Le reste d’entre nous essaiera de les surprendre et de tenter de gagner l’une de ces compé­ti­tions. Ce sont les tour­nois majeurs qui me motivent le plus et je ferai tout pour gagner au moins un Grand Chelem cette année. On verra si j’y parviens. »