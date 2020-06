Comme le premier communiqué n’a pas visiblement calmé les esprits, Novak Djokovic en a publié un second invitant ceux qui étaient présents sur l’Adria Tour à se faire tester : « Nous croyions que le tournoi remplissait tous les protocoles sanitaires et que la santé de la région semblait en assez bonne condition pour enfin réunir les gens pour des raisons philanthropiques. Nous avions tort et il était trop tôt. Je ne peux pas suffisamment exprimer comme je suis désolé pour ça et pour tous les cas d’infection. Si vous avez assisté à l’Adria Tour ou si vous étiez dans les alentours, s’il vous plaît allez faire le test et respectez la distanciation sociale. »