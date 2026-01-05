Récemment de passage dans une émission serbe, Novak Djokovic est revenu sur les grands moments de son immense carrière et notamment le jour où il est devenu numéro 1 mondial pour la première fois, au nez et à la barbe de ses deux grands rivaux, Roger Federer et Rafael Nadal.
Et le Serbe n’a pas oublié le changement d’attitude, notamment du Suisse, à son égard.
« Quand je suis devenu numéro 1 mondial, mon attitude envers eux n’a jamais changé à cet égard. C’est leur attitude envers moi qui a changé. J’ai toujours essayé d’être, comment dire, je les admirais et je les considère toujours comme des personnes qui m’ont ouvert la voie. Surtout Federer, qui a six ans de plus que moi. Dès que j’ai senti cette froideur et cette distance de sa part, je me suis dit : « D’accord, pas de problème. » Et dès qu’ils se sont rapprochés de moi, je leur ai ouvert les bras et j’ai dit : « D’accord. » Aujourd’hui, ils ont tous les deux pris leur retraite, et j’ai toujours mieux compris Nadal. Nous avons à peu près le même âge, c’est peut‐être pour cela. »
