Récemment de passage dans une émis­sion serbe, Novak Djokovic est revenu sur les grands moments de son immense carrière et notam­ment le jour où il est devenu numéro 1 mondial pour la première fois, au nez et à la barbe de ses deux grands rivaux, Roger Federer et Rafael Nadal.

Et le Serbe n’a pas oublié le chan­ge­ment d’at­ti­tude, notam­ment du Suisse, à son égard.

« Quand je suis devenu numéro 1 mondial, mon atti­tude envers eux n’a jamais changé à cet égard. C’est leur atti­tude envers moi qui a changé. J’ai toujours essayé d’être, comment dire, je les admi­rais et je les consi­dère toujours comme des personnes qui m’ont ouvert la voie. Surtout Federer, qui a six ans de plus que moi. Dès que j’ai senti cette froi­deur et cette distance de sa part, je me suis dit : « D’accord, pas de problème. » Et dès qu’ils se sont rappro­chés de moi, je leur ai ouvert les bras et j’ai dit : « D’accord. » Aujourd’hui, ils ont tous les deux pris leur retraite, et j’ai toujours mieux compris Nadal. Nous avons à peu près le même âge, c’est peut‐être pour cela. »