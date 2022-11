Novak était l’in­vité du plateau de Tennis Channel. Après avoir plai­santer sur le fait d’avoir été invité deux fois e suite sur la célèbre chaine de tennis, Novak a balayé plusieurs sujets concer­nant sa carrière et notam­ment le fait de devoir toujours resté en éveil pour progresser.

Interrogé sur sa retraite, il a fait une révé­la­tion au sujet de la future céré­monie, même si le sujet n’est pas d’actualité.

« C’est vrai que le fait d’avoir été présent à Londres lors de la Laver Cup pour le départ de Roger m’a donné quelques idées, je ne vais pas dire le contraire mais je ne veux pas non plus trop y penser car je ne suis pas prêt, ce n’est pas le moment. après c’est certain que j’ai­merai moi aussi que soit présent les prin­ci­paux adver­saires que j’ai affronté dans ma carrière et parti­cu­liè­re­ment Roger Federer, Rafael Nadal et Andy Murray. Qu’ils soient tous les 4 autour de moi à ce moment là, c’est mon voeu le plus cher »