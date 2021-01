Djokovic : “Quand je vois ce genre de choses, je me demande si je devrais simplement m’asseoir et profiter de mes avantages au lieu de prêter attention aux difficultés des autres”

Fortement cri­ti­qué par la presse aus­tra­lienne et moqué par Stan Wawrinka après sa lettre envoyée à Craig Tiley dans laquelle il fai­sait des pro­po­si­tions pour les joueurs coin­cés dans leur chambre d’hô­tel à Melbourne, Novak Djokovic a déci­dé de s’ex­pri­mer publi­que­ment afin de faire part de ses frus­tra­tions et de ras­su­rer sur ses réelles intentions.

“Quand je vois ce genre de choses (ndlr : les cri­tiques à son encontre), je me demande si je devrais sim­ple­ment m’as­seoir et pro­fi­ter de mes avan­tages au lieu de prê­ter atten­tion aux dif­fi­cul­tés des autres. Cependant, je choi­sis tou­jours de faire quelque chose et d’être utile mal­gré toutes les consé­quences et les erreurs d’in­ter­pré­ta­tion”, a décla­ré un numé­ro 1 mon­dial visi­ble­ment aga­cé par les critiques.