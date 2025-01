Novak Djokovic persiste et signe sur Rafael Nadal.

Un peu plus d’un an après avoir expliqué que son grand rival tentait constam­ment d’in­ti­mider ses adver­saire en courant et en écou­tant sa musique très fort dans les couloirs des vestiaires avant d’en­trer sur le court, le Serbe n’a visi­ble­ment pas été convaincu par les expli­ca­tions de Rafa, qui s’était défendu de l’avoir fait ou même d’avoir eu l’in­ten­tion de le faire.

« J’ai vu quelque part que lorsqu’on lui a posé la ques­tion, il a dit : « Non, je n’ai jamais fait ça pour inti­mider. » Je me suis dit : « euh… je n’en suis pas si sûr. » Mais il était connu pour ça, il sprin­tait toujours dans les petits couloirs du vestiaire où il mettait litté­ra­le­ment les gens à terre. Il sortait des toilettes et, oui, il voulait faire sentir sa présence. Vous savez ? Physique. Je suis là. Je saute partout. Je suis prêt pour une bataille. Je vais devenir physique avec vous dès le début. Dès le premier instant, vous allez entendre mes grogne­ments. C’est donc très inti­mi­dant pour beau­coup de joueurs. Et si vous n’avez pas confiance en vous, si vous n’avez pas un plan de jeu clair sur ce que vous voulez faire dès le début, il va vous dévorer vivant. »