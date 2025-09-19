Bienveillant et disponible avec les jeunes joueurs, Novak Djokovic a expliqué lors de son passage lors de son podcast avec Jay Shetty, enregistré avant l’US Open, qu’il était toujours ouvert aux discussions sur le circuit.
« Certains jeunes joueurs sont plus ouverts, curieux et flexibles. Tout dépend aussi du caractère ; certaines personnes sont timides. Il arrive souvent que les membres de l’équipe d’un joueur me posent des questions par l’intermédiaire d’un membre de mon équipe, alors je m’approche et je dis : ‘C’est bon, on peut parler’. Je reçois alors des réponses du type : ‘Oui, mais je ne veux pas te déranger, etc’. Il est bon d’avoir une bonne communication, car cela renforce le respect mutuel », a raconté l’homme aux 24 titres du Grand Chelem dans des propos relayés par Tennis World USA.
Publié le vendredi 19 septembre 2025 à 17:18