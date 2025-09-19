Bienveillant et dispo­nible avec les jeunes joueurs, Novak Djokovic a expliqué lors de son passage lors de son podcast avec Jay Shetty, enre­gistré avant l’US Open, qu’il était toujours ouvert aux discus­sions sur le circuit.

« Certains jeunes joueurs sont plus ouverts, curieux et flexibles. Tout dépend aussi du carac­tère ; certaines personnes sont timides. Il arrive souvent que les membres de l’équipe d’un joueur me posent des ques­tions par l’in­ter­mé­diaire d’un membre de mon équipe, alors je m’ap­proche et je dis : ‘C’est bon, on peut parler’. Je reçois alors des réponses du type : ‘Oui, mais je ne veux pas te déranger, etc’. Il est bon d’avoir une bonne commu­ni­ca­tion, car cela renforce le respect mutuel », a raconté l’homme aux 24 titres du Grand Chelem dans des propos relayés par Tennis World USA.